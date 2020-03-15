الامارات | بالفيديو.. طريقة الأحتفال بالأهداف في عصر “كورونا”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طريقة الأحتفال بالأهداف في عصر “كورونا” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الدوري المكسيكي لكرة القدم احتفال جديد من نوعه في إحدى مباريات كرة القدم والتي لا تزال مستمرة، وهو احتفال للحد من انتشار كورونا حيث قام الفريق بتهنئة من أحرز الهدف بعيداً عن السلام باليد أو بالأحضان.. شاهد طريقة الاحتفال Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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