شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سان جيرمان يفتح الطريق امام برشلونة لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 كشفت تقارير صحف فرنسية، ان باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي اصبح مقتنعاً ببيع نجم البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب موقع (لو10 سبورت) الفرنسي، فان النادي الباريسي قام بتخفيض مطالبه بشأن بيع نجم السيليساو الى 150 مليون يورو. Advertisements ويبدو ان هذه الأخبار ستمنح الامل لنادي ​برشلونة​ الذي يرغب بقوة باستعادة نيمار مجدداً. واضاف الموقع، أن نادي العاصمة الفرنسية لا يُمانع التنازل عن نيمار لبرشلونة أو لأي نادي آخر بالقيمة المذكورة. يذكر أن نيمار لعب 22 مباراة مع كتيبة الألماني توماس توخيل في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 18 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

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