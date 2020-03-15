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رونالدو يحول فنادقه الى مستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يحول فنادقه الى مستشفيات لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

نقل الموقع الرسمي لنادي ​يوفنتوس​ عن عدد من الصحف الاسبانية ابرزها صحيفة الماركا عن توجه الى تحويل الفنادق الخاصة بنجم الفريق البرتغالي ​​ الى اماكن يجري فيها الحجر الصحي على المصابين ب​فيروس كورونا​، واضافت الصحيفة ان الفنادق الخاصة برونالدو والتي تقع تحت العلامة التجارية CR7 ستتحول الى مستشفيات من اجل مكافحة الوباء العالمي الذي يضرب حالياً، حيث سيقدم رونالدو هذه الخدمة بشكل مجاني لجميع المصابين بالفيروس كما انه سيكون الجهة التي ستدفع الاموال من اجل الاطباء والعاملين في هذا الفنادق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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