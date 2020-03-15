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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يحول فنادقه الى مستشفيات لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
نقل الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس عن عدد من الصحف الاسبانية ابرزها صحيفة الماركا عن توجه الى تحويل الفنادق الخاصة بنجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو الى اماكن يجري فيها الحجر الصحي على المصابين بفيروس كورونا، واضافت الصحيفة ان الفنادق الخاصة برونالدو والتي تقع تحت العلامة التجارية CR7 ستتحول الى مستشفيات من اجل مكافحة الوباء العالمي الذي يضرب حالياً، حيث سيقدم رونالدو هذه الخدمة بشكل مجاني لجميع المصابين بالفيروس كما انه سيكون الجهة التي ستدفع الاموال من اجل الاطباء والعاملين في هذا الفنادق.
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