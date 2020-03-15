رونالدو يحول فنادقه الى مستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

نقل الموقع الرسمي لنادي ​يوفنتوس​ عن عدد من الصحف الاسبانية ابرزها صحيفة الماركا عن توجه الى تحويل الفنادق الخاصة بنجم الفريق البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ الى اماكن يجري فيها الحجر الصحي على المصابين ب​فيروس كورونا​، واضافت الصحيفة ان الفنادق الخاصة برونالدو والتي تقع تحت العلامة التجارية CR7 ستتحول الى مستشفيات من اجل مكافحة الوباء العالمي الذي يضرب حالياً، حيث سيقدم رونالدو هذه الخدمة بشكل مجاني لجميع المصابين بالفيروس كما انه سيكون الجهة التي ستدفع الاموال من اجل الاطباء والعاملين في هذا الفنادق.

