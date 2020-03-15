شكرا لقرائتكم سبورتنج يقرر تعليق جميع الأنشطة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى سبورتنج تعليق جميع الأنشطة في النادى حرصا علي سلامة الأعضاء والمجتمع وإتباعا لتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد . وجاء قرار مجلس إدارة نادى سبورتنج كالتالى : 1- إيقاف جميع الأنشطة الرياضية لفرق النادي و مدارس الألعاب. 2- إغلاق مناطق الألعاب في حديقة الأطفال 3- إغلاق حمامات السباحة 4- إغلاق جميع الملاعب والصالات المغلقة بالنادي ويشمل ذلك : - الصالة المغطاة - مبني الجمباز والدفاع عن النفس - مبني الإسكواش - صالات الجيمنازيوم - صالات الإستذكار - صالونات الكلوب هاوس Advertisements - صالات البريدج والبلياردو والشطرنج - حضانة النادي 5 -إقامة الصلوات في الأماكن المفتوحة حول المسجد 6 - إخطار المطاعم بالبدء في استعمال أدوات المرة الواحدة والتشديد في إتباع القواعد الصحية وتعمل إدارة النادي علي إتباع إرشادات السلامة من تعقيم و تطهير لمرافق النادي والمتابعة الدورية لجميع العاملين ونناشد جميع الأعضاء بإتباع التدابير الوقائية الأساسية طبقا لمنظمة الصحية العالمية ووزارة الصحة و تشمل : - غسيل الأيدي بصفة متكررة بالصابون أو مواد مطهرة - تفادي أماكن الزحام والحفاظ علي مسافة مناسبة بين الأشخاص - ممارسة تعليمات النظافة التنفسية من تغطية الأنف والفم عند الكحة أو العطس - تفادي لمس العينين والأنف والفم - عند ظهور أي أعراض من إرتفاع في درجة الحرارة أو كحة أو صعوبة في التنفس ينصح بالعزلة وطلب الرعاية الطبية مبكرا - متابعة الإرشادات الصحية بصفة مستمرة التي تنشرها السلطات المحلية بخصوص تطورات الأوضاع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سبورتنج يقرر تعليق جميع الأنشطة للوقاية من فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.