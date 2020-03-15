شكرا لقرائتكم باهر المحمدى من داخل الطائرة المتوجهة لألمانيا: "يارب اجبر بخاطرى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر باهر المحمدى كابتن النادى الإسماعيلى صورة له داخل الطائرة المتوجهة لألمانيا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وعلق قائلا : " يارب أجبر بخاطرى" ، وفى وقت سابق قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى أن باهر المحمدى قائد الفريق تعرض لتمزق فى أربطة الركبة، مشيرا إلى أنه يحتاج من 3 أسابيع إلى شهر قبل العودة للتدريبات ، وتعرض باهر المحمدى للإصابة خلال مباراة الجونة بالدوري والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق .





وكان الاتحاد العربى لكرة القدم قرر تأجيل مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" لأجل غير مسمى، والتى كان مقرر لها مساء اليوم الأحد بالمغرب خوفاً من فيروس كورونا، وتم إخطار الناديين رسمياً بذلك، وفى نصف النهائى الآخر كان من المقرر أن يلتقى عملاقى الدورى السعودى الشباب واتحاد جدة، لكن المباراة تأجلت هى الأخرى لمنع تفشى الفيروس القاتل.

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وجاء القرار بعدما أعلن الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع المباريات لأجل غير مسمى، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الرياضة السعودية تعليق كل الأنشطة بما فيها كرة القدم بسبب كورونا.

وقرر الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى البلاد، وذكر البيان الرسمى الذى نشره الاتحاد المغربى على موقعه الرسمى "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر"



باهر المحمدي

وكانت مباراة الرجاء والاسماعيلى التى تم تأجيلها حاسمة فى تأهل أحد الفريقين إلى نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز الدراويش، بهدف لصفر، وسيكون الرجاء مطالبا بتذويب فارق الهدف للحفاظ على حظوظه فى التأهل.