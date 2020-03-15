فايلر يجتمع مع معاونيه لبحث برنامج الأهلي بعد تجميد النشاط الرياضي

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جدة - عمرو شويل يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع معاونيه لبحث برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تجميد النشاط الرياضي لمدة 15 يوماً كأجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا ، حيث يبحث المدرب السويسري مع الجهاز المعاون خطة الفريق للمرحلة المقبلة والتحديات التي يواجهها الفريق محلياً وأفريقياً.
ومن جانبه ، قال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن النادي إتخذ إجراءات إحترازيه لتوخي الحذر خلال الفترة القادمة داخل مقر النادي لتوعية الأعضاء وحرصا على سلامة الجميع ، وأضاف مرجان:" تم إغلاق جميع الأماكن المغلقة بجميع مقرات الأهلي حرصاً على سلامة الأعضاء ، مُشدداً على ضرورة توعية الجميع ولابد من تواجد التعاون خلال الفترة القادمة كي نتخطى تلك الأزمة بسلامة وأكمل سيكون هناك جلسة غداً مع جميع الأجهزة الطبية بجميع فروع الأهلي من أجل وضع خطة استراتيجية لتوخي الحذر الشديد من هذا الفيروس.
وإتخذ الأهلي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للجميع داخل النادي بفروعه المختلفة، حيث بدأت تلك الإجراءات بمقر النادي بالجزيرة، بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية»، بحضور الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفارد، والجمعية الأمريكية للكبد.
وأوضح الأهلى إنه تم مناقشة ودراسة كل التفاصيل الخاصة بطرق الوقاية من فيروس كورونا؛ سواء فيما يتعلق بأعضاء النادي أو اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين بجميع الفروع، بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة التي تحافظ على سلامة الجميع داخل النادي من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية وتم الاتفاق على الخطوط العريضة التي تحمي كل من ينتمي للنادي، سواء كانوا أعضاء أو لاعبين في الفرق الرياضية من الإصابة بالفيروس، من خلال اتباع الإجراءات الطبية السليمة التي توفر الحماية للجميع وتحافظ على سلامتهم.
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