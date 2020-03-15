شكرا لقرائتكم مجدي عبد العاطي يمنح لاعبى أسوان راحة 3 أيام بعد توقف النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لنادي أسوان، منح اللاعبين أجازة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم، على أن يعود الفريق إلى التدريبات الأربعاء المقبل، وذلك بعد قرار توقف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال عبد العاطي في تصريحات خاصة: "منحنا اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام على أن نعود إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة حتى إشعار آخر".

وكان أسوان يستعد لمواجهة إف سي مصر ضمن منافسات الجولة 19 بعدما تأجلت مباراة تماسيح النيل مع المقاصة في الجولة الماضية لسوء الأحوال الجوية.

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ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف، لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي والاتحاد وحرس الحدود في آخر ثلاث مباريات بالدوري ، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزاً فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح أبناء مجدى عبد العاطى إلى مواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.

وكان أسوان قد أنهى الدور الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الإسماعيلى بنفس النتيجة، وأخيراً الفوز على الاتحاد السكندرى على أرضه فى الإسكندرية بهدف نظيف.