شكرا لقرائتكم "ليس له دور فنى أو قيادى".. فايلر ينهى علاقة الأهلى مع حسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقفه النهائي والحاسم من تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق رفض المدرب السويسري الضغوط التي يُمارسها عليه حالياً مسئولو النادي لتجديد عقد عاشور ، وأكد فايلر أنه لا يحتاج جهود عاشور في الفريق وشدد على أن عاشور ليس له أي دور على الصعيد الفني أو القيادي.

وحاول مسئولو الاهلي التأكيد للمدرب السويسري أن حسام عاشور من أهم لاعبي الفريق وقائد جيد ومن الأفضل التجديد له لكن المدير الفني أبلغهم بأنه لا يحتاجه معه في الفريق وأوصى بالاستغناء عنه وشدد على أن عاشور لن يُشارك مع الفريق حتى لو تم التجديد له ، وأعلن المدير الفني أنه لا يقبل أن يتم التجديد للاعب لأسباب غير فنية.

ويأتي قرار المدرب السويسري في الوقت الذي يتم فيه استبعاد اللاعب من حسابات الجهاز الفني بشكل تام الأمر الذى جعل اللاعب يفكر في الرحيل وتلقي بالفعل عروضاً من أندية محلية أبرزها الجونة.