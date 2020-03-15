شكرا لقرائتكم أطباء أندية إيطاليا يحذرون من عودة باكرة للتمارين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذّر أطباء الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم السبت بالإجماع من عودة الأندية إلى التمارين، بعد رفع لاعبي فيورنتينا باتريك كوتروني وجرمان بيتسيلا ولاعب سامبدوريا فابيو ديباولي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 10 في "سيري أ".

وجاء في بيان الأطباء "يعبّر أطباء الدوري الإيطالي عن مخاوفهم العميقة بشأن صحة موظفي الأندية بحال استئناف التمارين والتجمعات قريبا".

أضاف "لذلك ينصح الأطباء بالإجماع بعدم استئناف التمارين، حتى حدوث تحسن واضح بحال الطوارىء".

وأصيب أربعة أعضاء من فيورنتينا بالفيروس الى المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش ومعالج فيزيائي في النادي.

وجاءت فحوص مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني إيجابية مطلع الأسبوع، إلى 7 لاعبين من سامبدوريا آخرهم فابيو ديباولي يوم السبت. كتب لاعب الوسط البالغ 22 عاما على غ

إنستغرام "مرحبا أيها الأصدقاء.. للأسف أصبت بفيروس كوفيد-19. أريد أن أؤكد لكم أني بخير! هذا الوحش الخفي يضربنا بشكل عشوائي".

وتم تعليق منافسات الدوري الإيطالي وكل الرياضات في البلاد حتى 3 أبريل. لكن رابطة اللاعبين انتقدت بشدة "الوضع المتناقض" من خلال ضغط بعض الأندية على اللاعبين للعودة إلى التمارين.

جاء في بيان الرابطة "نشعر بالحزن والسخط لرؤية بعض الأندية تتصرف بشكل متهور وخلافا لأية نصيحة محلية أو دولية، متابعين استدعاء اللاعبين إلى التمارين في مجموعات صغيرة، أو أسوأ من ذلك، للتحكم اليومي بدرجات الحرارة".

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تابع "كما يسيء هذا الأمر إلى المتواجدين في الصفوف الأمامية، الأطباء، الممرضين والعاملين الصحيين الذين يتوسلون إلينا للبقاء في منازلهم".

أضاف "يتعين على الأندية إيضاح ما هي المصلحة الوطنية في إبقاء الرياضيين بلياقة جيدة، فيما من المتوقع عدم عودتهم إلى اللعب قبل منتصف أبريل.. هذا يعني أنهم يعيشون على كوكب مختلف".

وأعلنت السلطات الإيطالية مساء يوم السبت تسجيل 3 آلاف و497 إصابة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية ما رفع العدد إلى 21 ألفا و157 فيما ارتفع عدد الوفيات من ألف و233 إلى ألف و441.

ولجأ كوتروني (22 عاما)، المعار من وولفرهامبتون الإنجليزي الى فيورنتينا، إلى موقع إنستغرام لطمأنة مشجعيه "شكرا لكم جميعا على دعمكم ورسائل التعاطف". تابع لاعب ميلان السابق "أنا بخير، وحاليا ألتزم منزلي بحسب البرتوكول الذي تلقيته. أنصحكم بشدة بمراقبة التوصيات العامة".

بدوره، قال الأرجنتيني بيتسيلا في وقت سابق على إنستغرام "اختفت الأعراض وأنا في منزلي أتبع توصيات الطاقم الطلب في النادي، ستكون هذه بالتأكيد مجرد قصة أخرى. انتبهوا لصحتكم ولصحة القريبين منكم. أعانقكم".

وفي هذا الوقت، أشارت تقارير إلى أن البطولة ستستأنف في 2 مايو وراء أبواب موصدة وتختتم بنهاية يونيو، لكن هذا الأمر يتوقف على تأجيل كأس أوروبا الصيف المقبل.

ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، الترتيب مع 63 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو مفاجأة الموسم، وتسع نقاط عن إنتر الثالث الذي خسر آخر مباراتين ويملك مباراة مؤجلة.