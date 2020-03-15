رونالدو يحول جميع فنادقه في البرتغال لحجر صحي لعلاج مصابي كورونا مجانًا

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في خطوة غير مسبوقة قرر الاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، تحويل جميع فنادقه في البرتغال إلى مستشفيات مجانية لمساعدة وطنه البرتغال في القضاء على فيروس كورونا.حسبما ذكرت صحيفة ماركة الإسبانية،
وذكرت الصحيفة أن “رونالدو” تحدث أنه سيعالج جميع المصابين مجانًا، وسيتكفل برواتب الأطباء والعاملين والإداريين وجميع الأدوات الطبية اللازمة للعلاج.
ونشر رونالدو رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “العالم يمر بلحظة صعبة للغاية تتطلب أقصى قدر من الاهتمام والعناية منا جميعًا”.
وأوضح: “أنا أتحدث إليكم اليوم ليس كلاعب كرة قدم، ولكن كابن وأب وإنسان، معنيًا بآخر التطورات التي تؤثر على العالم أجمع”.
وأكد: “من المهم الالتزام بنصائح منظمة الصحة العالمية والجهات المسؤولة والمعنية حول كيفية المواجهة والتعامل الموقف الحالي”.
وأشار: “حماية حياة البشر فوق أي مصالح أخرى”.
واختتم: “أود إرسال التعازي إلى كل شخص فقد شخصًا قريبًا منهم، كما أعلن دعمي لجميع الأشخاص الذين يقاتلون ضد فيروس كورونا مثل زميلي دانييلي روجاني ومسانداي المستمرة لأولئك الذين يعرضون أنفسهم للخطر لإنقاذ حياة الآخرين”.
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