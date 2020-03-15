شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يلغى ودية المقاصة بعد قرار تعليق النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، إلغاء ودية الفريق مع مصر المقاصة التى كان مقررا لها اليوم الأحد فى إطار استعدادات الفريقين لمباريات الدوري، وجاء القرار تنفيذاً لإعلان اتحاد الكرة تعليق نشاط كرة القدم في مصر لمدة 15 يومًا وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، ووفقًا لبيان مقتضب نشره اتحاد الكرة المصري، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزارة ووزير الشباب والرياضة في مصر، فإنه تقرر تعليق النشاط الكروي.

وأوضح البيان أن القرار جاء أيضًا بناء على توصيات من اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

جدير بالذكر أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن في مؤتمر صحفي إيقاف النشاط لمدة 15 يومًا لجميع الأنشطة الرياضية.

كان فريق طلائع الجيش تعادل فى اخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا.

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يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

ومن جانبه قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إنه سعيد بالمستوي الذى قدمه فريقه فى مباراة المقاولون العرب مؤكداً إن فريقه قدم مباراة كبيرة، و سيطر على معظم مجريات الأمور، مشيرا إن طلائع الجيش، كان الأفضل بإمكانه تحقيق الفوز ولكن غياب التوفيق، حافظ على نتيجة التعادل.

وأوضح عبد الحميد بسيوني، إنه على ثقة بتحسن نتائج فريقه خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد الروح القتالية والأداء الذى أظهره الفريق، مشددا بأن التوفيق قادم لا محالة.

كما تحدث عن تقنية الفيديو قائلا :” الدور الأول شهد العديد من الأخطاء التحكيمية التى أثرت على النتائج، ولكن الفار سيحقق مزيد من العدالة”.