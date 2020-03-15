شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبحث مع معاونيه برنامج الأهلي بعد تجميد النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع معاونيه لبحث برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تجميد النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً كإجراء احترازى لمواجهة فيروس "كورونا"، ويبحث المدرب السويسرى مع الجهاز المعاون خطة الفريق للمرحلة المقبلة والتحديات التى يواجهها الفريق محلياً وأفريقياً.

فايلر كان قد منح لاعبى الاهلى راحة اليوم، الأحد، قبل استئناف التدريبات غداً استعداداً لمباراة الإنتاج الحربى التى كان مُقرراً لها الأربعاء المقبل ولكن تم تأجيلها فى ضوء قرار تجميد النشاط المحلى أسبوعين بسبب "فيروس كورونا".

Advertisements

من جهته، قال محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، إن النادى اتخذ إجراءات احترازيه لتوخى الحذر خلال الفترة المقبلة داخل مقر النادى لتوعية الأعضاء، وحرصا على سلامة الجميع، وأضاف مرجان، "تم إغلاق جميع الأماكن المغلقة بجميع مقرات الأهلى حرصاً على سلامة الأعضاء، مُشدداً على ضرورة توعية الجميع ولابد من تواجد التعاون خلال الفترة القادمة كى نتخطى تلك الأزمة بسلامة وأكمل سيكون هناك جلسة غداً مع جميع الأجهزة الطبية بجميع فروع الأهلى من أجل وضع خطة استراتيجية لتوخى الحذر الشديد من هذا الفيروس.

واتخذ الأهلى كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للجميع داخل النادى بفروعه المختلفة، حيث بدأت تلك الإجراءات بمقر النادى بالجزيرة، بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية»، بحضور الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفارد، والجمعية الأمريكية للكبد.

وأوضح الأهلى أنه تم مناقشة ودراسة كل التفاصيل الخاصة بطرق الوقاية من فيروس كورونا؛ سواء فيما يتعلق بأعضاء النادى أو اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين بجميع الفروع، بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة التى تحافظ على سلامة الجميع داخل النادى من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية وتم الاتفاق على الخطوط العريضة التى تحمى كل من ينتمى للنادي، سواء كانوا أعضاء أو لاعبين فى الفرق الرياضية من الإصابة بالفيروس، من خلال اتباع الإجراءات الطبية السليمة التى توفر الحماية للجميع وتحافظ على سلامتهم.