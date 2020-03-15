شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى يمنح لاعبى أسوان إجازة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق الأول لنادى أسوان، اللاعبين إجازة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم، على أن يعود الفريق إلى التدريبات الأربعاء المقبل، وذلك بعد قرار توقف النشاط الرياضى لمدة أسبوعين كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وقال عبد العاطي ، فى تصريحات خاصة، منحنا اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام على أن نعود إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة حتى إشعار آخر.

ويستعد أسوان لمواجهة إف سى مصر بالجولة 19 بعدما تأجلت مباراة تماسيح النيل مع المقاصة فى الجولة الماضية لسوء الأحوال الجوية.

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ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزاً فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.

وكان أسوان قد أنهى الدور الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الإسماعيلى بنفس النتيجة، وأخيراً الفوز على الاتحاد السكندرى على أرضه فى الإسكندرية بهدف نظيف.