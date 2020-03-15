سوبر كورة.. 5 خسائر للأهلى والزمالك بعد تجميد الدورى 15 يوما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتكبد الرياضة المصرية وخاصة قطبي الكرة الأهلي والزمالك عددا كبيرا من الخسائر جراء تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين بسبب الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا جاء فيه: "بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

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وقرر اتحاد الكرة، تشكيل لجان تفتيش علي الاندية لمتابعة قرار الجبلاية بضرورة ان يلتزم كل ناد بتعقيم مقراته وغرف خلع الملابس كإجراء احترازي للوقاية من فيروس الكورونا .

وناقشت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعراض فيروس"كورونا" وطرق الوقاية منها، في مؤتمر طبي عقد ظهر امس السبت بالاتحاد

وقال الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، إن الهدف من المؤتمر هو التوعية وإلقاء الضوء فيما يخص آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف أن اللجنة الطبية تتعامل وفقا للتعليمات التي تصدر عن الدولة والهيئات الرياضية،ومن خلال اللقاء مع الأجهزة الفنية والطبية، نصحت اللجنة بوجود حقيبة لكل لاعب بها مطهرات خاصة بمكافحة العدوى، وعدم التلامس بين اللاعبين قبل وبعد المباراة.

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وتابع، أن اللجنة الطبية تجتمع بشكل يومي لمتابعة الأوضاع مع اللجنة الخماسية، كما يتم مناقشة الرحلات الخارجية للفرق لتحديد وضعية الدول التي يتم السفر إليها من حيث انتشار الفيروس.

و أعرب الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بنجاح المؤتمر الطبي الذي عقد امس بالاتحاد ، مشيرا إلى أن المؤتمر ركز على الهدف الذي أقيم من أجله ، ونصح محمود زين استشاري مكافحة العدوى، بمنع التلامس الذي يتسبب في انتشار ٦٠%من الأمراض المعدية، كذلك لمس العيون والأنف والأسطح بشكل عام ، لذا من الضروري تجنبها مع استخدام الطرق السليمة للعطس في المناديل والتخلص منها مباشرة مع غسل اليدين.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور اغلاق نادي الزمالك لمدة أسبوع تماشيا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وقرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتجميد النشاط الرياضي في البلاد لمدة 15 يوما بسبب الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وجاء قرار مجلس الزمالك كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من هذا الفيروس الخطير.. حيث يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 الف عضو يوميا.

كان فريق الكرة بالنادي قد حصل على راحة من التدريبات لمدة أسبوع بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدوري الممتاز اليوم لمدة أسبوعين بعد قرار تعليق النشاط الرياضي