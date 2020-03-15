شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرهن الصفقات الجديدة بتقرير "كارتيرون" فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رهن مسئولو الزمالك، ملف الصفقات الجديدة التى ينوى مجلس الأبيض إبرامها لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية فى الموسم المقبل، بتقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، والذى سيقدمه للمجلس خلال الفترة المقبلة قبل نهاية الموسم الجارى.

وعلق مسؤولو الزمالك، ملف الصفقات الجديدة حتى يُبدى المدرب الفرنسى رأيه فى الصفقات التى يحتاجها الأبيض والمراكز التى ستكون بحاجة للتدعيم بالإضافة إلى اللاعبين الذين سيتم الاستقرار عن الاستغناء عنهم أو إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، خاصة أن هناك أكثر من مركز ترى إدارة الكرة فى ميت عقبة أنهم فى حاجة للتدعيم فى الموسم الجديد، وخاصة مركز الظهير الأيمن، الذى أصبح يتواجد فيه الثنائى حازم إمام والصاعد أحمد عيد، فقط، كما أن إمام عقده سينتهى بنهاية الموسم الجارى.

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كما يدرس مجلس الزمالك، دعم مركز خط الوسط بلاعب متميز، كما تنتظر إدارة الزمالك تقرير كارتيرون لحسم ما أذا كان فى حاجة لضم مهاجم جديد فى الموسم الجديد، خاصة أن مصطفى محمد، مهاجم الفريق، من المنتظر أن يتلقى عروض احترافية بنهاية الموسم الجارى، كما أصبح عمر السعيد، مهاجم الفريق، خارج حسابات الفرنسى كارتيرون فى المباريات الأخيرة.

واستقر مسئولو الزمالك على تمديد عقد محمد عبد الغنى، مدافع الفريق الأبيض، قبل نهاية الموسم الجارى، حيث ينتهى عقد عبد الغنى بنهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة، خاصة بعد الأداء الجيد الذى ظهر به اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث شارك عبد الغنى مع الأبيض هذا الموسم فى 16 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى الممتاز و7 مواجهات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

وجاء قرار مسئولى ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى قبل نهاية الموسم الجارى بعد حصوله على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقده بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق، بعدما أصبح من الأعمدة الأساسية بالفريق، وذلك عقب انضمامه للقلعة البيضاء موسم 2017 – 2018، فى عقد لمدة أربعة مواسم ونصف، حيث يتقاضى عبد الغنى فى عقده بالكامل 7 مليون جنيه و416 ألف جنيه.