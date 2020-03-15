مقابل 140 استرليني.. تقارير: ريال مدريد يتواصل مع ممثلي ماني لضمه في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن إدارة ريال مدريد الإسبانية تواصلت مع ممثلي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي بشأن خطوة محتملة خلال الصيف المقبل.

وكان ماني قد انضم إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2016/2017 قادمًا من ساوثهامبتون، ومازال السنغالي يرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى نهاية 2023.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن ريال مدريد تواصل مع ممثلي ماني بشأن انتقال محتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الإسباني على علم بأن اللاعب السنغالي قد يكلف خزينة الملكي ما يقرب من 140 مليون جنيه استرليني.

وقالت "ديلي ميل" إن زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد كان حريصًا على ضم ماني إلى برنابيو قبل موسمين، لكن رحيله عن الفريق إتمام الصفقة بين الناديين.

وقدم ماني مستويات جيدة بقميص ليفربول منذ انتقاله إلى ملعب آنفيلد، كما ساهم في تتويج الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة، إلى جانب تربع الفريق على قمة جدول الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 82 نقطة.

جدير بالذكر أن صفقة ماني إذا تمت إلى ريال مدريد فستتفوق على صفقة انتقال البلجيكي ايدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق والتي قدرت بقيمة 88 مليون جنيه استرليني.