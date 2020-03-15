ثالث إصابة بكورونا في دوري السلة الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن نادي ديترويت بيستونز الأمريكي لكرة السلة عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد ليصبح ثالث لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يتعرض للإصابة بهذا الفيروس المتفشي في أماكن عدة بالعالم.

ولم يكشف النادي عن هوية اللاعب المصاب فيما أشارت تقارير إلى أن هذا اللاعب هو كريستيان وود /24 عاما/ .

Advertisements

وأوضح النادي أن اللاعب يخضع لإجراءات الحجر الصحي منذ مساء الأربعاء الماضي وأن النادي تسلم مساء أمس السبت نتيجة الاختبار التي جاءت إيجابية.

وأصبح لاعب ديترويت ثالث لاعب بدوري السلة الأمريكي يتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد كل من رود جوبرت /27 عاما/ ودونوفان ميتشل لاعبي يوتا جاز.

وكانت رابطة الدوري الأمريكي للسلة قررت إيقاف المسابقة لمدة شهر على الأقل وذلك بعد اكتشاف الإصابة الأولى بين لاعبي المسابقة.