وزير الرياضة: لا نعد باستئناف الدوري بعد أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضرورة تقييم الموقف بعد انتهاء فترة إيقاف مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن تعليق النشاط لا يعني إلغائه.

وكان اتحاد الكرة أعلن رسميا تعليق كافة الأنشطة الرياضية المتعلقة بكرة القدم داخل مصر لمدة 15 يوماً، بناء على قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى توصيات اللجنة الطبية بالجبلاية.

وقال صبحي، في تصريحات إذاعية لمحطة "أون سبورت إف إم" صباح اليوم الأحد: "اتخذنا قرارا بإيقاف النشاط الكروي خاصةً أن الدولة المصرية فعل وليست رد فعل، لم تحدث أزمة حتى نسير ورائها".

وأضاف: "لا نعد باستئناف مسابقة الدوري المصري بعد أسبوعين، حيث من الضرورة تقييم الموقف من البداية، طبقا للنصائح الطبية والوضع القائم في ذلك الوقت".

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وأكد: "نعاني في مصر من معدلات أقل مقارنةً بالوضع الراهن في دول العالم، لكننا تحركنا بشكل سريع للحد من الإصابة بالفيروس".

وأكمل: "هناك دول قررت إيقاف النشاط الكروي دون تحديد فترة زمنية، وهناك خطط بديلة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات، ونطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس".

وأوضح: "التعليق ليس معناه إلغاء النشاط، والأولوية الأولى هي صحة المصريين، ثم نفكر في أي شيء آخر بعد ذلك".

وأتم وزير الرياضة تصريحاته برسالة قال فيها: "يجب الابتعاد عن العادات غير الصحية وتقليل الاحتكاك بالآخرين حفاظًا على صحة الفرد وصحة أسرته وصحة المجتمع بأكمله، خاصةً أنه فيروس عالمي".