زيدان يطلب التعاقد مع لاعب فرنسي جديد

خطف “نبيل فقير” لاعب ريال بيتيس، أنظار “زين الدين زيدان” المدير الفني لفريق ريال مدريد من جديد، بفضل مساهمته في تحقيق فريقه “ريال بيتيس” الفوز على ريال مدريد في اخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري الإسباني.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تفكر جديًا في التعاقد مع الجزائري الأصل الفرنسي الجنسية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن فرصة ريال مدريد، في التعاقد مع اللاعب ستزداد في حال فشل الفريق الأندلسي في حجز مقعد في الدوري الإسباني يؤهله إلى بطولة أوروبية الموسم القادم.

وذكرت الصحيفة ان ريال مدريد حتى الآن لم يتقدم بأي عرض رسمي لضم اللاعب الفرنسي ولم يدخل معه في مفاوضات مباشرة.

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وكان فقير قد انضم إلى ريال بيتيس، من “ليون الفرنسي” مقابل 20 مليون يورو تقريبًا، في الميركاتو الصيفي الماضي، ويمتد عقد صاحب الـ 26 عاماً، مع لوس فيرديبلانكوس حتى 2023، مع وجود شرط جزائي قيمته 100 مليون يورو.

وبرهن اللاعب بفضل إصراره على انه جناح يتمتع بإمكانيات فنية عالية تأهله للعب في صفوف كبرى الفرق الأوروبية، حيث شارك هذا الموسم مع بيتيس في 23 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل سبعة أهداف وصنع ستة آخرين.

يذكر أن ريال مدريد كان يفكر جدياً بالتعاقد مع نبيل فقير في موسم 2017، عندما كان ينشط اللاعب في صفوف ليون، بعدما تابعه “زيدان” لفترة ليست بالقصيرة.