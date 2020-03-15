جوزيه مورينيو يتواصل مع بيريز من اجل التعاقد مع لاعب ريال مدريد

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أكدت صحيفة “ديلي ميل” أن البرتغالي “جوزيه مورينيو“، المدير الفني لفريق توتنهام، بدأ بالفعل اتصالات رسمية مع رئيس نادي ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” من أجل التعاقد مع المدافع البرازيلي “إيدير ميليتاو” في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا لتقرير نشر في “صحيفة El Desmarque”، ان توتنهام وضع بالفعل المدافع البرازيلي كخيار أساسي لتعزيز خط دفاعه الموسم المقبل.
وكان “ريال مدريد” قد وقع مع ميليتاو من نادي “بورتو” في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو، لكنه شارك في تسع مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم.
وتعرض اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لكثير من الانتقادات من مشجعي الفريق الملكي، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق في المباراة الأخيرة امام “ريال بيتيس” بنتيجة (2-1)، بسبب الأداء المتواضع الذي قدمه اللاعب.
في المقابل، لم ينجح توتنهام في الحفاظ على نظافة شباكه سوى في 3 مباريات فقط من 23 مباراة خاضها الفريق تحت قيادة “مورينيو” منذ قدومه في نوفمبر الماضي، لذلك بدأ في البحث عن مدافعين جدد.
يذكر أن توتنهام كان صعبًا للغاية في مفاوضاته مع ريال مدريد، الذي كان يريد التعاقد مع “كريستيان إيركسن وهاري كين” في وقت سابق، بما في ذلك صفقة “جاريث بايل” التي حسمت بعد معاناة كبيرة، لذلك لن يكون سهلاً على السيبرز إتمام التعاقد مع “إيدير مليتاو” من صفوف اللوس بلانكوس.
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