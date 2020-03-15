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رياضة | إصابة لاعب أهلي جدة السابق بفيروس كورونا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة لاعب أهلي جدة السابق بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي تروا الفرنسي لكرة القدم إصابة مهاجمه الكوري الجنوبي ولاعب أهلي جدة السابق، هيون جون سوك بفيروس كورونا بعد ظهور عينته بشكل إيجابي.

 

ويخضع هيون للعلاج والحجر الصحي لمدة أسبوعين، مع وضع أفراد الفريق وجهازه الفني داخل الحجر أيضاً.

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وسبق لهيون كون سوك أن لعب لفريق أهلي جدة السعودي في موسم 2013-2014.

 

ويحتل تروا المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة الثانية الفرنسية برصيد 51 نقطة.

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