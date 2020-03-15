رياضة | بسبب كورونا.. سولشاير يوجه رسالة لجماهير مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. سولشاير يوجه رسالة لجماهير مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على توجيه رسالة إلى جماهير الفريق بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد خلال الفترة الماضية.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن توقف البريميرليج حتى بداية شهر أبريل المقبل، خاصة بعد كثرة الإصابات داخل البطولة من لاعبين أو مدربين في البطولة.

وقال سولشاير في تصريحات للموقع الرسمي للنادي : "أود أن أشكر جماهيرنا على الدعم الهائل الذي قدموه لنا حتى اللحظة، ونتطلع إلى الترحيب بهم مجددًا في أولد ترافورد بأقرب وقتٍ تكون الظروف آمنة لهم فيه".

وحقق فريق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على حساب فريق لاسك لينز الاسكتلندي بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة الأخيرة لهم بالدوري الأوروبي.