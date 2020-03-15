رياضة | نجم أرسنال يعلق على انتشار فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أرسنال يعلق على انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللاعب الألماني جوردان موستافي لاعب فريق أرسنال الإنجليزي على التعليق عن انتشار فيروس كورونا بشكل واسع وكبير خلال الأيام الماضية.

وكتب ‏موستافي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "الامر اكبر من كرة القدم لذلك علينا ان نقوم بكل ما بوسعنا لإيقاف الفايروس".

وأضاف : "ارجوكم استمعوا لتوجيهات المسؤولين وتفادوا كل ما سيضركم وسيضر عائلتكم واحبائكم".

وكان ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال قد تعرض للإصابة بهذا الفيروس خلال الفترة الأخيرة، وأعلن النادي اللندني عن عزل المدرب الإسباني في الحجر الصحي.