رياضة | روني يكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روني يكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب الإنجليزي واين روني لاعب فريق ديربي كاونتي الحالي مفاجأة مثيرة بشأن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي خلال بدايته في كرة القدم.

وكان واين روني قد زامل كريستيانو رونالدو في بداية مسيرته الكروية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث ظهر الثنائي بشكل رائع ومميز جعل الفريق الأحمر يحصد الكثير من البطولات.

وقال ‏روني في تصريحات صحفية : "اتذكر في بداياته كنت اصطحب رونالدو الى مطعم ماكدونالدز ليطلب بيج ماك، لانه كان نحيل جداً وكان يريد زيادة وزنه بأي طريقة".

يذكر أن الاتحاد الرياضية في كل الدول الأوروبية والدوريات العالمية قد أعلنت عن توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا في الأيام الماضية.