رياضة | نجم الأهلي يعود للتدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يعود للتدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن تدريبات الأهلي شهدت مشاركة رمضان صبحي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر الذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وأكدت التقارير الصحفية أن رمضان صبحي تعافى من الإصابة التي عانى منها في تمزق في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة في الأهلي منذ منتصف ديسمبر الماضي.



وذكرت التقارير الصحفية أن رمضان صبحي أعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي المقبلة أمام الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل بعد تعافيه من الإصابة وغيابه لمدة 89 يوما.



وكان رمضان صبحي نجم الأهلي كشف في يناير الماضي بأنه سيتعافى خلال أسبوعين وسيتمكن من المشاركة في تدريبات الفريق وأكد أن فوزه ببطولة أمم أفريقيا للشباب وتأهله لأولمبياد طوكيو هذا العام تعويض عن غيابه في بطولة أمم أفريقيا للكبار.



وقال صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سأتعافى خلال أسبوعين وسأتمكن من المشاركة مع الأهلي في المباريات".

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وأضاف :"شرف كبير أن يترشح أي لاعب لجوائز الأفضل في أفريقيا ولكن كل ما يهمني هو النادي ومن خلال تعبي ومجهودي سأتمكن من المشاركة والترشيح للجوائز".



وتابع :"صلاح وماني استحقا التنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا وعدم فوز صلاح بالجائزة لا يقلل من قدره وأتمنى فوزه بالجائزة العام المقبل".

وأردف قائلا :"أتمنى التوفيق لكهربا ولم أطالب بالرحيل أو تجديد عقدي بعد انضمامه للأهلي وعلاقتي جيدة به".



واستطرد قائلا :"لدي القدرة على اللعب في أي مركز في المناطق الهجومية وفوزنا بأمم أفريقيا للشباب وتأهلنا لأولمبياد طوكيو تعويض لغيابي عن بطولة أمم أفريقيا للكبار".



واختتم صبحي تصريحاته قائلاً :"حسام البدري يتواصل معي في الفترة الأخيرة وسأحدد مصيري مع الأهلي في يونيو المقبل".