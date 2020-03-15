رياضة | نيمار بحصل على الضوء الأخضر للرحيل

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن موافقة نادي باريس سان جيرمان على رحيل نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة " ESPN" الأمريكية أن نادي باريس سان جيرمان يُرحب برحيل نيمار عن صفوف الفريق الصيف المقبل. Advertisements

وأشارت الشبكة الأمريكية أن النادي الباريسي اشترط الحصول على 150 مليون يورو للموافقة على رحيل "نيمار" عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي والعودة لناديه السابق برشلونة.

ولم يدخل نادي برشلونة في مفاوضات جديدة مع باريس سان جيرمان للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

وكان النادي الكتالوني دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي لضم البرازيلي نيمار لكن محاولاته باءت بالفشل، بعدما تمسك النادي الباريسي باستمرار اللاعب.