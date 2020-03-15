رياضة | مفاجأة.. اقتراح جديد قد يعيد منافسات دوري أبطال أوروبا من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. اقتراح جديد قد يعيد منافسات دوري أبطال أوروبا من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أوضحت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، عن وجود اقتراح جديد قد يعيد الحياة لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن هناك اقتراحًا جديدًا باستكمال دوري أبطال أوروبا، عن طريق لعب ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد. Advertisements

وأكدت الصحيفة، على أن الأمر سيتم دراسته خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل، لوضع بعض التعديلات على البطولة القارية.

وأشارت الصحيفة إلى، أن زيادة التأييد داخل اليويفا بأن إقامة الأدوار المقبلة من مباراة واحدة، هو الحل الواقعي الوحيد لاستكمال دوري الأبطال.