شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر قرار فيفا بشأن المواعيد الجديدة لمباريات المنختب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بالتنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ، ما ستسفر عنه قرارات الاتحاد الدولي – فيفا- من تحديد مواعيد جديدة لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تم تأجيلها مؤخراً من 23 إلى 31 مارس لموعد يحدد فيما بعد ، من اجل تحديد الإرتباطات الخاصة بالمنتخب خلال الساعات المقبلة.

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر، أنه تم تأجيل معسكر الفراعنة لاجل غير مسمى عقب إعلان الاتحاد الأفريقى تأجيل مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات الأمم الأفريقية القادمة.

وأشار محمد بركات أنه لا يوجد خطة واضحة خلال المرحلة المقبلة لمنتخب مصر ولكن سوف نعقد اجتماعا بالجهاز الفني بقيادة حسام البدرى لوضع استراتيجية بديلة عن المعسكر الذى تم تأجيله.

كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، إن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الجولة 3 و 4 بسبب كورونا قرار للصالح العام حفاظا علي اللاعبين و المنتخبات.

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وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالي :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .