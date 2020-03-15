موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي في الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي



يحصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم (الأحد) وفقا للبرنامج الذي أعلن عنه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر مؤخراً ،حيث تدرب الفريق على ملعبه يومي الجمعة والسبت في إطار استعداداته للارتباطات المقبلة وأولها مباراة الإنتاج الحربي التي ستقام ضمن منافسات الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي



تقام مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي على ستاد السلام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل، وهي المواجهة التي يسعى خلالها فايلر إلى استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت أمام سموحة في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الـ18 للدوري المصري.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي



جاء قرار فايلر بمنح لاعبيه راحة اليوم، من أجل منحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، خصوصاً بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة إنبي التي كان من المقرر إقامتها أمس (السبت)، في إطار اللقاء المؤجلة من الجولة الـ14 بالدوري،وذلك بسبب سوء حالة الطقس.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي



وخضع علي معلول لبرنامج تأهيلي في التدريبات الأخيرة، بعد شكوى من آلام في العضلة الأمامية عقب انتهاء مباراة صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، وذلك من أجل تجهيزه لمباراة الإنتاج الحربي.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي



بينما واصل الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.

ويستمر الأنجولي في تنفيذ بعض الوحدات التأهيلية في الجيم لعدة أيام، قبل أن يبدأ بعدها في تدريبات الجري حول الملعب بشكل تدريجي ثم يستكمل برنامجه التأهيلي بالمران الخفيف بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي، تمهيدا لانتظامه تدريجيا في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي

كان جيرالدو أجرى أشعة على القدم بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في مباراة صن داونز، وكشفت تعرض اللاعب، لجزع في الكاحل، يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر أسبوعين، يعود بعدها للمشاركة في المران.

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موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي



ويستعيد الأهلي جهود مدافعه محمود متولي في مباراة الإنتاج بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وكانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي



في حين يعود رمضان صبحي لاعب الفريق لمباريات الاهلي بعد لقاء الإنتاج الحربي عقب اكتمال شفاؤه التام من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية وحرمته من تدريبات ومباريات الفريق الماضية.

وخاض رمضان صبحي برنامج تأهيلي على مدار الأيام الماضية وسيكون بإمكان اللاعب المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة بعدما خاض برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها يوم 17 ديسمبر الماضي بإحدى تدريبات الفريق.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي



يتربع الأهلى على عرش صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بعد أن فاز في 16 مباراة وتعادل في واحدة.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي



في المقابل، يباشرالإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار تدريباته اليوم استعداداً للأهلي، في ظل الرغبة الجامحة لحشد القوة الضاربة فنيا وبدنياً بحثاً عن تحقيق مفاجأة أمام المارد الأحمر.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي



وتعادل الإنتاج الحربى مع المقاصة بهدف لكل فريق فى آخر مواجهة بالدوري ،فيما تعادل الاهلي مع سموحة بنفس النتيجة في اخر ظهور للفريقين بالمسابقة المحلية ،حيث تأجلت مباراة الإنتاج مع نادي مصر، وتأجلت مباراة الأهلي مع انبي لسوء الأحوال الجوية.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي



يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.