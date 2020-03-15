شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع هام في الأهلي اليوم لبحث تجميد موقف الأنشطة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر
ويبحث مرجان مع عبدالقادر الملف كاملا من جميع جوانبه، والاستقرار على تصور شامل في هذا الصدد، لرفع تقرير به إلى مجلس إدارة النادي لاتخاذ القرار الأمثل، بما يضمن في المقام الأول الحفاظ على سلامة أعضاء الأهلي وأسرهم في مختلف الألعاب الرياضية بفروع النادي الثلاثة.
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