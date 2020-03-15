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اجتماع هام في الأهلي اليوم لبحث تجميد موقف الأنشطة الرياضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الأهلي اليوم، الأحد، اجتماعًا هاما مع رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، بالنادي لبحث موقف الأنشطة الرياضية في الفروع الثلاثة  بما يتفق مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، وذلك كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي، ولمنع عملية الاختلاط، تصديًا لفيروس كورونا.

 

ويبحث مرجان مع عبدالقادر الملف كاملا من جميع جوانبه، والاستقرار على تصور شامل في هذا الصدد، لرفع تقرير به إلى مجلس إدارة النادي لاتخاذ القرار الأمثل، بما يضمن في المقام الأول الحفاظ على سلامة أعضاء الأهلي وأسرهم في مختلف الألعاب الرياضية بفروع النادي الثلاثة.

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