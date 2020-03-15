شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكل لجان تفتيش علي الأندية لمتابعة "التعقيم " ضد الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر اتحاد الكرة، تشكيل لجان تفتيش علي الاندية لمتابعة قرار الجبلاية بضرورة أن يلتزم كل ناد بتعقيم مقراته وغرف خلع الملابس كإجراء احترازي للوقاية من فيروس الكورونا .

وناقشت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعراض فيروس"كورونا"وطرق الوقاية منها، في مؤتمر طبي عقد ظهر امس السبت بالاتحاد

وقال الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، إن الهدف من المؤتمر هو التوعية وإلقاء الضوء فيما يخص آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا.

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وأضاف. أن اللجنة الطبية تتعامل وفقا للتعليمات التي تصدر عن الدولة والهيئات الرياضية،ومن خلال اللقاء مع الأجهزة الفنية والطبية، نصحت اللجنة بوجود حقيبة لكل لاعب بها مطهرات خاصة بمكافحة العدوى، وعدم التلامس بين اللاعبين قبل وبعد المباراة.

وتابع، أن اللجنة الطبية تجتمع بشكل يومي لمتابعة الأوضاع مع اللجنة الخماسية، كما يتم مناقشة الرحلات الخارجية للفرق لتحديد وضعية الدول التي يتم السفر إليها من حيث انتشار الفيروس.

و أعرب الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بنجاح المؤتمر الطبي الذي عقد امس بالاتحاد ، مشيرا إلى أن المؤتمر ركز على الهدف الذي أقيم من أجله ، ونصح محمود زين استشاري مكافحة العدوى، بمنع التلامس الذي يتسبب في انتشار ٦٠%من الأمراض المعدية، كذلك لمس العيون والأنف والأسطح بشكل عام ، لذا من الضروري تجنبها مع استخدام الطرق السليمة للعطس في المناديل والتخلص منها مباشرة مع غسل اليدين.