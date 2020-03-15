حكيم زياش يتوسط لزميله في أياكس للإنتقال إلى تشيلسي

أشارت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، إلى ان “حكيم زياش” يحاول إقناع مسؤولي فريقه الجديد “تشيلسي“، من أجل التعاقد مع “أندريه أونانا” حارس مرمى فريق “أياكس” خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكان فريق” تشيلسي” قد أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع “حكيم زياش” جناح فريق اياكس، والذي من المقرر إلتحاقه بصفوف الفريق اللندني في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة ان اللاعب الدولي المغربي طلب من إدارة البلوز تسريع المفاوضات مع ناديه الحالي “أياكس” اذا ما ارادو إتمام التعاقد مع الحارس الكاميروني، بسبب دخول فريق “توتنهام” في مفاوضات مع الفريق الهولندي بشأن اللاعب.

ووفقًا لتقارير إنجليزية أخرى، فإن أندريه أونانا قد أبدى رغبته بالفعل في حراسة مرمى الفريق الأزرق بدءًا من الموسم المقبل، خلفًا للحارس الإسباني “كيبا اريزابالاجا”.

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ويسعى “فرانك لامبارد” المدير الفني للفريق اللندني، إلى استقطاب أونانا ليحل محل “كيبا” الحارس الأول للفريق حاليًا، بسبب تراجع مستواه وارتكابه العديد من الأخطاء التي كلفت الفريق كثيرًا خلال الفترة الماضية.

يذكر أن أونانا قد تخرج من أكاديمية “برشلونة” وانضم إلى أياكس في عام 2015، ومن المقرر ان ينتهي عقده مع الفريق الهولندي في 2022.

ومن المتوقع ان صفقة الحارس صاحب الـ23 عامًا قد تكلف تشيلسي حوالي 35 مليون يورو.