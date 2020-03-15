لأول مرة مارادونا يُشجع ريفر بليت بسبب كورونا

أظهر “دييغو أرماندو مارادونا” اسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دعمه علنًا لفريق “ريفر بليت” بعد قرار عدم المشاركة في المباراة التي كان من المقرر أن تلعب يوم السبت الماضي في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني، وذلك بسبب المخاوف إزاء تزايد انتشار فيروس كورونا.

فعلى الرغم من انتماءه لفريق “بوكا جونيورز“، الا ان مارادونا ساند “ريفر بليت” منافس البوكا الأبدي في قرارهم، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين.

وقال مارادونا المدير الفني لفريق “جيمناسيا لابلاتا”، عبر شبكة ESNPN “علينا أن نحمي صحة الشركاء، الموظفين وآلاف الأشخاص الذين يحضرون إلى الملاعب”.

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وصرح مسؤولو كرة القدم في الأرجنتين: “لا ينبغي لأي فريق كرة قدم اتخاذ قرار فردي. هناك إجراءات يجب على الجميع اتباعها، خاصة إذا لم تقرر السلطات تأجيل المباريات”.

وقد يتعرض ريفر بليت لعقوبات بعد مخالفته قرارات الحكومة الأرجنتينية والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في إقامة منافسات البطولة، ولكن بدون جماهير.

وذكر “ريفر بليت” في بيان، أنه أخذ في اعتباره أن الأولوية لصحة وسلامة جميع المشاركين والمعنيين بالمباراة، مؤكدا رفضه خوض المباراة.