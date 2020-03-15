رياضة | بعد تجميد النشاط الكروي.. الهلال والنصر يتحدان لمحاربة "كورونا"

وشن لاعبو الهلال والنصر حملة التوعية، بعد القرار الصادر من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي، أمس السبت، بتعليق النشاط الرياضي في المملكة، كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو يظهر فيه عدد لاعبي الفريق العاصمي، وهم يقدمون نصائح حول طرق الحماية من فيروس كورونا.

وقال الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال المقطع: "مرحبًا شباب، الأسد يتحدث الآن.. أود أن أشارككم هذه الرسالة، لأقول لكم اعتنوا بأنفسكم جيدًا من هذا الفيروس.. لا تنسوا أن تغسلوا أيديكم جيدًا، وتهتموا بعائلاتكم، وكلنا معًا.. نراكم لاحقًا، والمجد للأزرق".

كما وجه كلا من؛ محمد الشلهوب وهتان باهبري ومحمد البريك وسالم الدوسري وعبدالله الحافظ عددا من النصائح للجماهير قائلين: "تجنبوا التجمعات، واستمعوا لارشادات وزارة الصحة.. الله يحفظنا ويحفظكم جميعا".

وعلى الجانب الأخر نشر النصر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مجموعة من التعليمات والنصائح التي تتعلق بطرق الوقاية من الفيروس، وكيفية التعامل مع من يصاب به.

يذكر أن الهلال والنصر أوقفا تدريباتهما الجماعية، حيث قرر الزعيم تأجيل المران اليومي لمدة أسبوع، بينما سيعلق العالمي التدريبات لمدة ثلاثة أيام.