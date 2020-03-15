رياضة | مفاجأة.. تعرف على خسائر الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تعرف على خسائر الدوري الإنجليزي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 15/مارس/2020 - 05:55 ص
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محمد الدمتناوي
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أشارت تقارير صحفية إنجليزية، عن قيمة الخسائر التي ستحل برابطة الدوري الإنجليزي والأندية حال عدم استكمال الموسم الحالي من البطولة.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن تأجيل كل مباريات البطولة، حتى 3 إبريل المقبل، بسبب زيادة إنتشار فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن رابطة الدوري الإنجليزي والأندية الإنجليزية، سيحل بها خسائر مهوله بسبب عدم إستكمال بطولة الدوري.
وتابعت الصحيفة، أن قيمة الخسائر ستبلغ 750 مليون جنيه إسترليني، بسبب حقوق البث التليفزيوني.
وواصلت الصحيفة، أن هناك خسائر مالية ستحل بالأندية أيضا في حالة تقليل عدد المباريات من أجل استكمال البطولة على أي حال من الأحوال.
وستضطر رابطة الدوري الإنجليزي إلى دفع تعويض إذا لم يتم إذاعة المباريات المتفق عليها، أو تقليل عدد المباريات
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