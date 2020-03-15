رياضة | 3 توقفات في الدوري المصري هذا الموسم آخرهم بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 توقفات في الدوري المصري هذا الموسم آخرهم بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل عدة أيام قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الخميس الماضي، ثم مباريات السبت والأحد، بسبب العاصفة وموجة التقلبات الجوية التي ضربت مصر، في حين أن معظم دول العالم قررت إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا.

ليأتي أمس السبت مجلس وزراء مصر ويعلن إيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين، بسبب فيروس كورونا للحد من انتشاره ومنعًا للتجمعات التي تساعد على تفشيه.

الدوري المصري هذا الموسم 2019-2020 كان قد توقف مرتين قبل ذلك، الأولى من 6 أكتوبر 2019 وحتى الـ17من الشهر ذاته، بسبب ارتباط المنتخبين الأول والاولمبي بعدد من المباريات الودية.