رياضة | بعد تعليق النشاط الرياضي.. مؤجلات الزمالك ببطولة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعليق النشاط الرياضي.. مؤجلات الزمالك ببطولة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، امس، السبت، عن تعليق نشاط كرة القدم المصرية لمدة 15 يوم، وأصدر الجبلاية بيان رسمي جاء كالأتي :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية. Advertisements

لذلك تم تأجيل مباريات نادي الزمالك والتي كان مقرر لعبها فى الفترة القادمة وهى :

الزمالك ضد مصر المقاصة والذى كان مقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 19 مارس ضمن مباريات الجولة ال 19 من الدوري المصري .