رياضة | بعد تعليق النشاط الرياضي.. مؤجلات النادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعليق النشاط الرياضي.. مؤجلات النادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن تعليق نشاط كرة القدم المصرية لمدة 15 يوم، وجاء بيان الاتحاد كالأتى :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية. Advertisements

لذلك تم تأجيل مباريات النادي الأهلي والتي كان مقرر لعبها فى الفترة القادمة وهى :

الانتاج الحربي ضد النادي الأهلي والذى كان مقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 18 مارس ضمن مباريات الجولة ال 19 من الدوري.