رياضة | بالمواعيد.. الدوريات التي لم تتعرض للتأجيل في أوروبا

بينما فضلت بعض الدول الأوربية عدم تأجيل دورياتها مثل الدوري التركي الممتاز الذي تلعب هذا الأسبوع منافسات الجولة السادسة والعشرون حيث يواجه نادي بيشكتاش المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني نظيره نادي جالتا سراي اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس الدولي بمدينة اسطنبول.