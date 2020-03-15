رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري "الجولة الـ22"
وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام الساعة 1:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و3:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 1.
النادي القسنطيني ضد إتحاد بسكرة، تقام المباراة في تمام الساعة 1:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و3:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
شبيبة الساورة ضد شباب أهلي بوعريج، تقام المباراة في تمام الساعة 1:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و3:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.