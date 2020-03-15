رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 15 - 3 - 2020، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري "الجولة الـ22"

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وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام الساعة 1:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و3:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 1.

النادي القسنطيني ضد إتحاد بسكرة، تقام المباراة في تمام الساعة 1:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و3:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

شبيبة الساورة ضد شباب أهلي بوعريج، تقام المباراة في تمام الساعة 1:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و3:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.