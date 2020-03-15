ليفربول ينفي إصابة "صلاح" بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليفربول ينفي إصابة صلاح بـكورونا

الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حرص مصدر داخل نادي ليفربول على طمأنة الجماهير على حالة اللاعب المصري محمد صلاح، مشددا على أنه بخير ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن وضعيته في إنجلترا.

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ونفى المصدر كل ما أثير مؤخرا بخصوص عزم صلاح على العودة إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن "مو مستمر في إنجلترا ولن يغادرها في قادم الأيام بسبب كورونا".

من جانبه، أعرب رامي عباس وكيل أعمال صلاح، عن غضبه الشديد إزاء الأخبار المتداولة بخصوص الاشتباه في إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

وكتب عباس ردا على تلك التقارير عبر حسابه بموقع "تويتر": "كم هو مخجل أن يتم نشر أخبار حساسة للغاية بدون أي مصدر، فقط من أجل الزيارات".