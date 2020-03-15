شكرا لقرائتكم "دونجا" ضمنهم .. الأهلى يستهدف ضم 3 لاعبين في بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستهدف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ضم 3 لاعبين من بيراميدز لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين أحمد أيمن منصور لتدعيم الخط الخلفى للقلعة الحمراء في ظل الإصابات المتكررة التي يعانى منها الدفاع. رجب بكار دخل حسابات القلعة الحمراء هو الأخر لتدعيم الجبهة اليمنى خاصة في ظل تقدم سن أحمد فتحى والأخطاء التي يقع فيها اللاعب الشاب محمد هانى. Advertisements ويبحث الأهلى عن الفوز بخدمات نبيل عماد دونجا لتدعيم خط وسط المارد الأحمر لتقوية المنافسة بين اللاعبين اللذين يشغلون هذا المركز في الفريق. ويحتل الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005

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