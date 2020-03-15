علق الكابتن "وائل جمعة" صخرة دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق علي قرار "الأهلي" بشأن إيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين. وكتب "جمعة" تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : قرار ممتاز من الاهلي بايقاف النشاط الرياضي لكل فرقه لان حفظ الارواح وسلامة البشر اهم من المباريات والبطولات ومن كل شيئ اخر وعلى كل الفرق اتخاذ نفس القرار

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كانت هذه تفاصيل خبر "وائل جمعة" مشيدًا بقرار "الأهلي" بتجميد النشاط : حفظ الارواح وسلامة البشر اهم من البطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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