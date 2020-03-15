عامر حسين : التاريخ هو من سيحكم علي فترة رئاستي "للجنة المسابقات"

أكد "عامر حسين"، رئيس لجنة المسابقات السابق في اتحاد الكرة المصري، أن التاريخ هو من سيحكم على اداءه خلال فترة رئاسته "للجنة المسابقات".

وتابع "حسين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نمبر وان" والمذاع عبر فضائية "النهار" : تأجيل المباريات يتم في الدوري المصري خلال الموسم الجاري، بنفس الطريقة التي حدثت أثناء تواجدي.

وأضاف: لم أتحدث من قبل عن الأمر، ولكن المباريات يتم تأجيلها في الموسم الجاري لدواعِ أمنية، مثلما كان يحدث أثناء فترة تواجدي ولكنني لم أرد على الانتقادات وقتها

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وأكد "عامر حسين" انه يدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة

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