أكد "عامر حسين"، رئيس لجنة المسابقات السابق في اتحاد الكرة المصري، أن التاريخ هو من سيحكم على اداءه خلال فترة رئاسته "للجنة المسابقات".
وتابع "حسين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نمبر وان" والمذاع عبر فضائية "النهار" : تأجيل المباريات يتم في الدوري المصري خلال الموسم الجاري، بنفس الطريقة التي حدثت أثناء تواجدي.
وأضاف: لم أتحدث من قبل عن الأمر، ولكن المباريات يتم تأجيلها في الموسم الجاري لدواعِ أمنية، مثلما كان يحدث أثناء فترة تواجدي ولكنني لم أرد على الانتقادات وقتها
وأكد "عامر حسين" انه يدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة
رابط الفيديو من
كانت هذه تفاصيل خبر عامر حسين : التاريخ هو من سيحكم علي فترة رئاستي "للجنة المسابقات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.