شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة طارق السعيد اليوم فى مسجد أبو المكارم بصلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إقامة عزاء والدة طارق السعيد، نجم الأهلى والزمالك السابق، اليوم الأحد، فى مسجد أبو المكارم بصلاح سالم، بعدما عاد السعيد إلى القاهرة عقب وفاة والدته لتلقى واجب العزاء.
وتواجد طارق السعيد فى الإمارات خلال الفترة الماضية لعمله فى إحدى الأكاديميات هناك، ومن المنتظر أن يتوافد نجوم الكرة المصرية على العزاء لدعم طارق السعيد فى محنته.
ومن ناحية أخرى، أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة
بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.
وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .
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