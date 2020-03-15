جميع مباريات اليوم الأحد 15-3-2020 “المؤجلة بسبب كورونا”

يشهد جدول مباريات اليوم الأحد 15-3-2020 فتور شديد، حيث تأجلت جميع المباريات في الدوريات الخمس الكُبري بالإضافة إلى العديد من المباريات في جميع انحاء العالم بسبب “فيروس كورونا” الوباء اللعين.

وقررت السلطات الإسبانية فرض حظر التجوال لمدة 15 يوم، وذلك ضمن خطوات الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وتعد إسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضررا من الفيروس بعد إيطاليا، التي سجلت أكثر من 15000 إصابة.

وازداد القلق داخل اسوار ملعب “سانتياجو برنابيو والكامب نو“، بعد ما تأكد بصورة رسمية إيجابية الفحص الذي خضع له نائب رئيس “فلامنجو” وبات من المصابين بالفيروس، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في “ريال مدريد وبرشلونة” بما في ذلك “فلورنتينو بيريز” رئيس النادي الملكي، وإيريك أبيدال المدير الرياضي للبلوجرانا في الايام القليلة الماضية.

وفي إيطاليا اصبح الأمر اكثر صعوبة بعد تأكيد اصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا واخرهم “مانولو جابياديني” مهاجم فريق سامبدوريا.

واقتحم الفيروس اندية فرنسا من بوابة نادي تروا المنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، حيث أعلن أن اثنين من لاعبيه أصيبا بالفيروس المستجد، ولم يكشف النادي هوية اللاعبين المصابين.

وأصبح “لوكا كيليان” لاعب خط وسط فريق “بادربورن”، أول لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم يصاب بالفيروس حيث ظهرت نتيجة اختباره إيجابية، وذكر النادي في بيان أنه سيتخذ كافة الإجراءات لاحتواء مخاطر العدوى وأنه يتواصل مع السلطات المحلية بشأن الخطوات التالية.

والتالي جدول جميع مباريات اليوم الأحد 15-3-2020 المؤجلة:

*البطولة العربية – ذهاب نصف النهائي

الرجاء الرياضي (المغرب) – الإسماعيلي (مصر)

*الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 30

وست هام يونايتد – وولفرهامبتون

توتنهام هوتسبير – مانشستر يونايتد

* الدوري الإسباني – الجولة 28

إسبانيول – ديبورتيفو ألافيس

ريال سوسييداد – أوساسونا

أتلتيك بيلباو – أتلتيكو مدريد

غرناطة – خيتافي

إشبيلية – ريال بيتيس

* الدوري الإيطالي – الجولة 27

ليتشي – ميلان

أتلانتا – لاتسيو

فيورنتينا – بريشيا

انتر ميلان – ساسولو

روما – سامبدوريا

* الدوري الألماني – الجولة 26

آينتراخت فرانكفورت – بوروسيا مونشنغلادباخ

أوجسبورج – فولفسبورج

Advertisements

* الدوري الفرنسي – الجولة 29

بوردو – رين

موناكو – سانت إيتيان

باريس سان جيرمان – نيس

* الدوري البرتغالي – الجولة 25

سانتا كلارا – سبورتينغ براغا

ديسبورتيفو أفيس – بيلينينسيش

بوافيستا – موريرينسي

فاماليكاو – بورتو

* الدوري الهولندي – الجولة 27

سبارتا روتردام – فينورد روتردام

آر كي سي فالفيك – غرونينغين

أياكس أمستردام – تفينتي أنشخيده

في في في فينلو – إي زد آلكمار

*الدوري الدوري المصري الممتاز – الجولة 14 (تأجلت)

* الدوري البلجيكي – الجولة 30 (تأجلت)

* الدوري الإسكتلندي للمحترفين – الجولة 31 (تأجلت)

* الدوري الأمريكي MLS – (تأجل)

*الدوري الدانماركي – الجولة 25 (تأجلت)

*الدوري الألماني الدرجة الثانية – الجولة 26 (تأجلت)

*الدوري الإسباني الدرجة الثانية – الجولة 32 (تأجلت)

*الدوري الإنجليزية الدرجة الأولى – الجولة 38 (تأجلت)

*الدوري الإيطالي الدرجة الثانية – الجولة 29 (تأجلت)

*الدوري السويسري الممتاز – الجولة 26 (تأجلت)

*الدوري الدوري الكرواتي الممتاز – الجولة 27 (تأجلت)

*الدوري الدوري المغربي – الجولة 21 (تأجلت)

*الدوري العراقي الممتاز – الجولة 6 (تأجلت)

دوريات أخرى تأجلت بسبب كورونا اليوم الأحد 15-3-2020

الدوري القبرصي + الدوري البلغاري + الدوري التشيكي + الدوري البوسني+ الدوري السلوفيني + الدوري السوري+ الدوري البولندي + دوري شمال مقدونيا + الدوري اللوكسمبرجي + الدوري الاذربيجاني.