شكرا لقرائتكم المقاولون يمنح اللاعبين 3 أيام راحة سلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الغد، على أن يتم العودة إلى التدريبات عقب نهاية الراحة.

وألغى المقاولون السفر إلى الاسكندرية والذي كان مقرر له صباح الأحد استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان عماد النحاس قد رفض منح اللاعبين راحة خلال ال 48 ساعة الماضية رغم ظروف الطقس السيئة من أجل رفع درجة التأهب لاستعادة الانتصارات بعد التعادل في اللقاء الأخير أمام طلائع الجيش بهدف لمثله، حيث استأنق الفريق تدريباته الأربعاء بعد مواجهة الطلائع مباشرة، استعدادًا لمواجهة سموحة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين 16 مارس الجاري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.

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وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.

يذكر أن المقاولون تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر فوزه على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.

وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع لإصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.