رضا عبد العال: الدوري المصري سيتوقف نهائياً في حالة واحدة

قال "رضا عبد العال"، نجم نادي الزمالك والأهلي الأسبق ، أن فيروس كورونا يُهدد العالم في كل النشاطات موضحا أنه لابد من توخي الحذر الشديد. وتابع "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نمبر وان" والمذاع عبر فضائية "Ten" : الدوري المصري مُهدد بالإيقاف النهائي إذا إنتشر فيروس كرورنا بشكل كبير خلال الفترة القادمة Advertisements وأشار الي ضرورة إتباع كافة الخطوات الإحترازيه لتخطي تلك الأزمة ومن أجل عودة الحياة بشكل طبيعي. رابط الفيديو من

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