شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود تالا نداى وعلى الفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى الثنائى على الفيل والسنغالى تالا نداى لاعبا طلائع الجيش من الإصابة بشد في العضلة الضامة ليصبحا جاهزين للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة حال استئناف الدورى بعد انتهاء فترة التعليق الممتدة حتى أسبوعين .

كان فريق طلائع الجيش تعادل فى اخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا، فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

ومن جانبه قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إنه سعيد بالمستوي الذى قدمه فريقه فى مباراة المقاولون العرب مؤكداً إن فريقه قدم مباراة كبيرة، و سيطر على معظم مجريات الأمور، مشيرا إن طلائع الجيش، كان الأفضل بإمكانه تحقيق الفوز ولكن غياب التوفيق، حافظ على نتيجة التعادل.

وأوضح عبد الحميد بسيوني، إنه على ثقة بتحسن نتائج فريقه خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد الروح القتالية والأداء الذى أظهره الفريق، مشددا بأن التوفيق قادم لا محالة.

كما تحدث عن تقنية الفيديو قائلا :” الدور الأول شهد العديد من الأخطاء التحكيمية التى أثرت على النتائج، ولكن الفار سيحقق مزيد من العدالة”.