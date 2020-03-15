محمود علاء: اللعب للزمالك شرف.. وهدفي دوري أبطال أفريقيا

أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن التواجد بين صفوف الفريق الأبيض يتطلب منه أن تكون له شخصية داخل الملعب. الملعب. وتابع علاء في تصريحات عبر قناة الزمالك "الزمالك فريق كبير وشعبيته واسعة ويستحق منا أن نبذل قصارى جهدنا داخل الملعب". جهدنا داخل الملعب". وواصل "دوري أبطال افريقيا هدف أساسي لنا ولن نتنازل عنه خلال النسخة الجارية وهديتنا للجماهير". وأضاف "جميع اللاعبين في حالة تركيز كامل ولدينا دافع كبير لمواصلة المشوار خلال الفترة المقبلة".

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